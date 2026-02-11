La nueva adaptación de Cumbres borrascosas, con Margot Robbie y Jacob Elordi, concentra toda la atención esta semana en los cines de Mar del Plata. Además, este jueves llegará la local Viaje.Inestimable.Voyage, el policial Caminos del crimen, la animada Goat: la cabra que cambió el juego, la de terror El sonido de la muerte y el concierto The Rose: regresa a mí.

Cumbres borrascosas dirigida por Emerald Fennell, con Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau.

-Ambientada en los desolados y salvajes páramos de Yorkshire, esta obra narra el apasionado pero devastador vínculo entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. A través de una atmósfera sombría, la trama profundiza en una obsesión que trasciende el tiempo, explorando cómo un amor absoluto puede transformarse en una fuerza destructiva para todos a su alrededor.

Viaje.Inestimable.Voyage dirigida por Mariano Laguyás, con Lucila Iriarte, Claudio Lago, Ale Borges.

-Esta comedia dramática nos sumerge en la Mar del Plata actual a través de Elisa, una influencer obsesionada con el esplendor de la Belle Époque. Entre grabaciones de reels y nostalgia, ella intenta revivir la “Biarritz de Sudamérica” para sus seguidores. La película utiliza el lenguaje frenético de las redes sociales para contrastar el presente urbano con el pasado aristocrático, explorando la divertida pero profunda desconexión de un grupo de locales con su realidad.

Caminos del crimen dirigida por Bart Layton, con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan,

-Sigue a Davis, un astuto atracador que planea su retiro con un último gran golpe. Su destino se entrelaza con Sharon, una ejecutiva desencantada, y Orman, un rival de métodos oscuros. Mientras el teniente Lubesnik les pisa los talones, la tensión escala y los límites entre perseguidor y fugitivo se borran en una carrera sin retorno donde cada elección tiene un precio letal.

Goat: la cabra que cambió el juego dirigida por Tyree Dillihay y Adam Rosette, con las voces originales de Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Stephen Curry.

-Will es una pequeña cabra con una ambición gigante: triunfar en el rugebol, un deporte brutal dominado por bestias feroces. Pese al rechazo de sus compañeros, Will se lanza al campo decidido a revolucionar el juego y romper prejuicios.

El sonido de la muerte dirigida por Corin Hardy, con Dafne Keen, Sophie Nélisse, Nick Frost.

-Tras hallar un antiguo silbato azteca, unos estudiantes activan una maldición: su aterrador sonido invoca a sus propias muertes futuras para darles caza. Atrapados en una persecución sobrenatural, los jóvenes deben rastrear el origen del artefacto y detener la masacre antes de que su destino los alcance.

The Rose: regresa a mi dirigida por Eugene Yi, con Dojoon, Hajoon, Jaehyeong, Woosung.

-Este documental íntimo retrata la asombrosa evolución de The Rose, capturando su transición de una banda independiente en Corea del Sur a un fenómeno global. A través de una mirada cercana, la obra explora los desafíos de sus inicios y el talento que los catapultó a los escenarios internacionales.