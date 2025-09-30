La orquesta Cumbia Grande regresa a Mar del Plata para encender la pista de baile con una noche llena de música, ritmo y celebración. La cita será el próximo 3 de octubre en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650, con apertura de puertas a las 20. Las entradas ya están disponibles en este enlace.

Con una poderosa formación de 22 músicos en escena, Cumbia Grande es una de las propuestas más impactantes del género en Argentina. Su show combina arreglos originales, versiones de grandes clásicos y una puesta en escena que hace vibrar al público desde el primer acorde.

La banda, reconocida por su interpretación de la cumbia colombiana en clave orquestal, llega con un repertorio renovado, nuevas canciones propias y varias sorpresas preparadas especialmente para esta presentación. La fiesta no termina con la orquesta: luego del show, DJ Bruno El Pisciano tomará la posta para continuar con una selección bailable que mantendrá el espíritu tropical hasta el cierre del evento.

Esta noche promete ser una experiencia única para quienes disfrutan del baile, la música en vivo y el calor de una buena fiesta tropical. La cumbia vuelve a latir fuerte en Mar del Plata y Cumbia Grande será la protagonista de una jornada imperdible.

