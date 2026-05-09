Un proyecto innovador en la Patagonia está abriendo una nueva frontera productiva: en lugar de sembrar en la tierra, científicos y técnicos comenzaron a cultivar en el mar con el objetivo de desarrollar insumos para el agro.

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La iniciativa se lleva adelante en Puerto San Julián, Santa Cruz, donde ya se realizó la primera cosecha de macroalgas cultivadas en agua salada. Se trata de la especie Macrocystis pyrifera, conocida como cachiyuyo, que crece rápidamente y tiene propiedades que pueden ser utilizadas como bioestimulantes para mejorar los cultivos.

El proceso comienza en laboratorio, donde se desarrollan las esporas, que luego son trasladadas al mar y colocadas en estructuras especiales a varios metros de profundidad. Allí crecen durante meses hasta alcanzar tamaños que permiten su cosecha y posterior uso en la producción agrícola.

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El objetivo es generar un producto natural que ayude a los cultivos a absorber mejor los nutrientes, aumentar su resistencia al estrés hídrico y mejorar los rindes, ofreciendo una alternativa a los fertilizantes tradicionales, cuyos costos vienen en aumento.

Además, el proyecto busca reducir el impacto ambiental, ya que propone cultivar estas algas en lugar de extraerlas de los ecosistemas marinos, protegiendo así los bosques naturales y promoviendo un modelo más sustentable.

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Tras los primeros resultados positivos, el desafío ahora es escalar la producción. De una prueba piloto inicial, el plan es avanzar hacia superficies más grandes que permitan convertir este desarrollo en una nueva cadena productiva para el país.

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