Cultivan en el mar y buscan transformar la producción agropecuaria
Un proyecto en la Patagonia apuesta a producir algas para generar bioinsumos naturales que mejoren los cultivos y reduzcan el uso de químicos.
Un proyecto en la Patagonia apuesta a producir algas para generar bioinsumos naturales que mejoren los cultivos y reduzcan el uso de químicos.
Es un acuerdo con la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), en busca de que los productores de la región reciban asesoramiento gratuito en producción sustentable.