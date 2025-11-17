Tras once jornadas de intensa actividad, finalizó este domingo nueva edición de la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura, organizada por el Municipio de General Pueyrredon, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Fundación de la UNMdP y la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia. El evento se desarrolló en el Espacio EDEA (Mendoza 2800), con una programación abierta a toda la comunidad que incluyó charlas, presentaciones, proyecciones y talleres.

La feria, que celebró su vigésima edición, “se consolidó como un espacio de encuentro, lectura y participación cultural”, indicaron desde la Municipalidad. Las actividades se distribuyeron entre las salas Victoria Ocampo y Alfonsina Storni, donde se generaron instancias de intercambio, reflexión y exploración de nuevas miradas sobre el universo literario.

Agustina Marchén, directora de Cultura, destacó que “lo más destacado fue la calidad de los encuentros: charlas con gran asistencia, presentaciones muy bien recibidas y un clima de cercanía entre autores, lectores y libros”.

Además, subrayó el valor del trabajo articulado entre las instituciones organizadoras, que permitió fortalecer una propuesta cultural sostenida en el tiempo: “Esta edición volvió a demostrar la importancia del trabajo conjunto (…), consolidando una feria que apuesta a que Mar del Plata tenga una agenda cultural vinculada al libro durante todo el año”.

La funcionaria también puso en valor la participación de escritores locales, quienes compartieron escenario con figuras nacionales como Mercedes Funes, Agustín Barovero, Gabriela Exilart, Diego Borinsky y Juan Carrá. “Gracias a ellos, la feria se convirtió en una verdadera celebración de la palabra y de la creatividad marplatense”, expresó.

Finalmente, Marchén manifestó que este cierre “nos deja la satisfacción de haber impulsado una propuesta cultural que acompañó a miles de vecinos, reafirmando que Mar del Plata tiene una comunidad lectora activa y que la lectura sigue siendo un punto de encuentro para nuestra ciudad”.