La cita será este sábado 9 de agosto, desde las 22, en Constitución 5780 y prometen una noche de fiesta, emoción y cumbia con identidad propia. Últimas entradas a la venta a través de articket.com.ar. Solo para mayores. La fiesta contará con la presencia de DJ Sonido Parrandero.

Con una puesta en escena poderosa, La Delio Valdez, invita al público marplatense a ser parte de este nuevo capítulo, con un show vibrante y emotivo, donde la cumbia se fusiona con sonidos contemporáneos y una propuesta artística que trasciende géneros.

Este 2025, el grupo presentó su sexto disco: “El Desvelo con 12 canciones originales que abordan temáticas como el amor, el desamor, la lucha personal, la celebración, el deseo y la frustración. Un disco que reafirma su identidad colectiva, utilizando la música como refugio y vehículo de expresión.

Con este nuevo trabajo, la banda le dio la bienvenida a una nueva etapa en su carrera, marcada por la exploración de sonidos más profundos y letras que combinan lo íntimo con lo trascendental.

