Los próximos sábado 30 y domingo 31 de agosto, las playas del norte serán escenario de una nueva edición del Enduro del Invierno (EDI) que consolida a Mar del Plata como epicentro del motociclismo internacional y del turismo deportivo en todo el país.

Con un circuito único de 4.2 kilómetros sobre la arena, la ciudad volverá a reunir a más de 500 de los mejores pilotos del mundo. Entre ellos, campeones internacionales y referentes del off-road desplegarán su destreza frente a miles de espectadores locales y visitantes.

El EDI 2025 trasciende lo estrictamente deportivo para transformarse en una verdadera fiesta turística y cultural que incluirá un completo paseo gastronómico y contará con una gran feria de emprendedores marplatenses.

Además de la acción en pista, en el evento se podrá disfrutar de las espectaculares acrobacias del show de freestyle de Monster Energy y, por supuesto, no faltará la música: en ambas fechas musicalizará DJ Jefa mientras que el cierre del sábado estará a cargo de J Rei y, el del domingo, de Valentino Merlo.

Pero esto no es todo: el Enduro del Invierno 2025 entrará en la historia por ser fecha oficial del FIM Sand Races World Championship (el campeonato mundial de carreras sobre arena). Más de 20 categorías de motos y cuatriciclos competirán en un entorno de altísimo nivel y, por ello, la carrera será transmitida por Fox Sports para Latinoamérica y en vivo y gratis por YouTube, donde en 2024 se conectaron más de 130.000 espectadores, que disfrutaron de nuestra ciudad desde diferentes puntos del continente.

El Enduro del Invierno 2025 promete un fin de semana inolvidable, reafirmando a la ciudad como sede privilegiada de los grandes eventos deportivos y culturales del país, en esta tercera edición de lo que ya se convirtió un clásico del invierno en Mar del Plata.

