El fenómeno de Soda Stereo continúa en expansión y el próximo 3 de abril a las 21:00 se presentará en el Polideportivo Mar del Plata (Juan B. Justo 3525), donde el espectáculo Ecos ya anuncia sus últimas localidades tras haber superado los 500.000 tickets vendidos para su gira por todo el país.

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A menos de cuatro meses de su anuncio, el show que llega a la ciudad de la mano del productor musical Fernando García Castellanos, de la productora Destino Arena, arrasó en boleterías y agotó funciones en tiempo récord, consolidándose como uno de los eventos musicales más convocantes del año.

La presentación en Mar del Plata tendrá un significado especial, ya que se cumplen 30 años del último recital de la banda en la ciudad, realizado en el histórico GAP. El reencuentro convocará tanto a quienes siguieron la trayectoria del grupo desde sus inicios como a nuevas generaciones que descubrieron su legado en los últimos años.

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Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Linke-arte y en la boletería del Polideportivo, de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 y los sábados de 14:00 a 18:00, sin cargos de servicio.

El espectáculo propone una experiencia inmersiva que, mediante el uso de tecnología, busca recrear momentos icónicos y generar un vínculo emocional con el público, transportándolo a distintas etapas de la historia de la banda.

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“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”, señalaron sobre la propuesta.