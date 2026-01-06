Quizás la situación más urgente e importante pase por lo dirigencial en Alvarado, buscando reorganizar su comisión directiva y gestionar los recursos que sustentan al equipo profesional, aunque tampoco puede dormirse en los laureles a la hora de reforzarse porque Kimberley y Círculo, por ejemplo, ya activaron en el mercado de pases.

Dentro de ese brete, el Torito se movió y fue a buscar lo conocido. Con la llegada de Martel, el extremo Nahuel Speck firmó de inmediato, un jugador que conoce el DT porque coincidieron en Sarmiento de La Banda. Y esta semana dos futbolistas regresaron a la institución marplatense: Emanuel Bilbao y Germán Sosa.

El primero, suma bajo los tres palos y se posiciona como posible arquero titular. Viene de lograr el ascenso a Primera Nacional con Atlético Rafaela tras ganar el Reducido y jugó en Alvarado en la B Nacional. El delantero, por su parte, tuvo un paso por el club en la temporada 2013/14 con 21 partidos, y el año pasado marcó 13 tantos en el Federal que jugó para Gimnasia de Chivilcoy.

Por último, el club anunció el arribo de Lucas Chiozza. El mediocampista jujeño nacido el 10 de febrero de 2002, llega a préstamo desde Gimnasia y Esgrima de Jujuy, uno de sus dos equipos junto a Güemes de Santiago del Estero en los cuales disputó 65 partidos en la Primera Nacional.

