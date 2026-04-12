El lunes declararán Graciela Molina y Victoria Cancio, madre e hija, quienes figuran como prestamistas de un crédito de 100.000 dólares otorgado a Adorni. El dinero fue garantizado con una hipoteca sobre un departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

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Para el miércoles están citadas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las jubiladas que le vendieron al funcionario un departamento en Caballito. La operación se realizó con una hipoteca entre privados: Adorni abonó 30.000 dólares y mantiene una deuda de 200.000, sin interés y con vencimiento en noviembre.

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En todos los casos, la Justicia levantó el secreto fiscal de las testigos y solicitó información patrimonial y económica para determinar si contaban con capacidad para financiar las operaciones.

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Además, deberán presentarse con sus teléfonos celulares y permitir el acceso a mensajes, audios, correos y registros vinculados a las transacciones investigadas.

La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Ariel Lijo, y se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano.

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La investigación busca establecer la trazabilidad de los fondos utilizados por el funcionario en operaciones inmobiliarias recientes.

Fuente: Infobae