En el marco de un operativo de prevención de ilícitos tipo “motochorros”, la Policía interceptó durante la madrugada a cuatro adolescentes que circulaban en dos motocicletas sin documentación, en la intersección de Avenida Peralta Ramos y Fortunato de la Plaza.

El procedimiento se realizó alrededor de la 1:30 de la madrugada, con la intervención de personal de las Comisarías Tercera y Quinta, junto a sus respectivos Gabinetes Técnico Operativos, quienes detectaron a los jóvenes —de 17, 16, 15 y 14 años— desplazándose en los rodados de manera sospechosa.

Al momento de la identificación, los adolescentes no pudieron acreditar la propiedad ni presentar documentación de las motos, una Yamaha Crypton (cuadro LL8KE1540CB025827) y una Honda CG Titan (motor KC08E2C713497), ambas sin impedimento legal.

Ante la irregularidad, se convocó a personal de Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon, que procedió al secuestro de los vehículos y su traslado al playón municipal, con intervención del Juzgado de Faltas en turno.

