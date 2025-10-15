Cuatro menores interceptados en un operativo de control: secuestraron dos motos en Mar del Plata
Los jóvenes de 14, 15, 16 y 17 años circulaban en una Yamaha Crypton y una Honda CG Titan sin impedimento legal.
En el marco de un operativo de prevención de ilícitos tipo “motochorros”, la Policía interceptó durante la madrugada a cuatro adolescentes que circulaban en dos motocicletas sin documentación, en la intersección de Avenida Peralta Ramos y Fortunato de la Plaza.
El procedimiento se realizó alrededor de la 1:30 de la madrugada, con la intervención de personal de las Comisarías Tercera y Quinta, junto a sus respectivos Gabinetes Técnico Operativos, quienes detectaron a los jóvenes —de 17, 16, 15 y 14 años— desplazándose en los rodados de manera sospechosa.
Al momento de la identificación, los adolescentes no pudieron acreditar la propiedad ni presentar documentación de las motos, una Yamaha Crypton (cuadro LL8KE1540CB025827) y una Honda CG Titan (motor KC08E2C713497), ambas sin impedimento legal.
Ante la irregularidad, se convocó a personal de Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon, que procedió al secuestro de los vehículos y su traslado al playón municipal, con intervención del Juzgado de Faltas en turno.
