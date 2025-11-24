Cuatro Elementos cumple 13 años y lo celebra con una programación especial que reúne una serie de propuestas destinadas a artistas, estudiantes, docentes y al público general. Del 29 de noviembre al 21 de diciembre, el espacio ofrecerá funciones con desmontaje, presentaciones audiovisuales, seminarios, laboratorios, jornadas teórico-prácticas y ciclos poéticos en sus distintas salas.

El festejo comienza el sábado 29 de noviembre con dos funciones: a las 16, Todo tiene su día, dirigida por Nora Colares, y a las 21, Al borde del silencio, bajo la dirección de José Luis Britos, ambas con desmontaje posterior.

El sábado 6 de diciembre a las 11 se presentará el cortometraje Temblando en la orilla, de Marina Martín. Ese mismo día, entre las 10:30 y las 15:30, y el domingo 7 entre las 10:30 y las 14:30, tendrá lugar el seminario Arquetipos Payasos, coordinado por Julia Muzio. Además, el sábado a las 21 se presentará la obra Tiapatria, dirigida por Jorge Costa y Gabriel Páez.

El domingo 7 de diciembre, entre las 18 y las 21, se realizará la jornada teórico-práctica Abordajes de la formación actoral. El martes 9 de diciembre a las 21 se presentará la muestra Formación para la creación escénica, coordinada por Pablo Marchini y Freddy Virgolini. El viernes 12 de diciembre habrá doble función de Escena Abierta, a las 20 y 21:30, con procesos de creación de Mariposas después de la lluvia (dir. Marchini) y Lacrima (Rapsodia para un infante) (dir. Virgolini), una actividad dirigida especialmente a docentes y estudiantes.

El sábado 13 de diciembre se desarrollará de 10 a 14 el laboratorio Dirección de actores y actrices para cine, a cargo de Leonel Armeri. Ese mismo día, de 17 a 20, y el domingo 14 de 10 a 15, se dictará el seminario Vamos a grabar, coordinado por Armeri y Juani Locateli. También el sábado 13, a las 21, se realizará la presentación oficial de la programación 2026.

El domingo 14 de diciembre, a las 19, el Ciclo Estaciones Poéticas ofrecerá la propuesta Primavera Cuba, con dirección de Marina Martín, Rocío Ibarlucía y Guadalupe Sobrón Tauber. El jueves 18 de diciembre a las 18 se celebrará el sexto aniversario de Oso Blanco Café. Finalmente, el sábado 20 y domingo 21 de diciembre a las 20:30 se presentará Vanya, dirigida por Oscar Barney Finn, como cierre del aniversario.

Las entradas y la información detallada de cada propuesta están disponibles en www.espaciocuatroelementos.com, en redes sociales (@cuatroelementosteatro) y en la boletería del teatro, ubicado en Alberti 2746.