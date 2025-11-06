Cuatro hombres fueron detenidos en Mar del Plata acusados de intentar robar una mochila del interior de un vehículo con un inhibidor de señal. El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles en la intersección de avenida Juan B. Justo y Chaco.

Ads

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 33 años denunció a los sujetos, a bordo de un Volkswagen Polo gris con un llamado al 911, y se montó un operativo cerrojo con la colaboración del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que permitió seguir el recorrido del vehículo a través de las cámaras de seguridad.

Finalmente, los sospechosos fueron interceptados en avenida Edison y Tripulantes del Fournier. En el lugar, el personal del Comando de Patrullas aprehendió a los cuatro ocupantes del auto —de 19, 24, 31 y 43 años— y secuestró un handy marca Baofeng con frecuencia inhibidora, tres teléfonos celulares y el vehículo Volkswagen Polo utilizado en el intento de robo.

Ads

Fuentes del COM indicaron además que el mismo rodado estaría vinculado a hechos similares ocurridos el pasado 24 de octubre en la zona de avenida Juan B. Justo y Güemes.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, quien dispuso la notificación de los imputados por el delito de “hurto agravado por elemento semejante a llave en grado de tentativa” y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Ads

Puede interesarte