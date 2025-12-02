Un operativo simultáneo realizado este fin de semana en los barrios Parque Peña y Camet terminó con tres personas detenidas y el secuestro de cocaína lista para la venta, dinero en efectivo, balanzas de precisión y teléfonos celulares. Las acciones fueron encabezadas por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos se llevaron adelante en cuatro domicilios: sobre las calles Los Talas al 4600, Los Naranjos al 4600 y Los Naranjos al 4700; y el restante en Álvarez Condarco al 5700, en el barrio Camet. Las órdenes fueron libradas por el Juzgado de Garantías N° 4 a cargo del Dr. Francisco Tapia, a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Estupefacientes conducida por los fiscales Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi.

Durante las requisas, los investigadores secuestraron envoltorios de cocaína fraccionada lista para su comercialización, dinero en efectivo en billetes de baja denominación —considerado producto de la actividad ilícita—, balanzas de precisión y teléfonos celulares utilizados para el movimiento de la venta.

La investigación se había iniciado en septiembre, a partir de información propia del Grupo Operativo de la dependencia policial y de reiteradas denuncias anónimas que señalaban movimientos compatibles con el narcomenudeo en los domicilios allanados. Con los resultados obtenidos, se procedió a la aprehensión de un hombre de 24 años, que quedó alojado en la Unidad Penal 44, y dos mujeres de 24 y 27 años que fueron trasladadas a la Alcaidía de la Unidad Penal 50. Todos quedaron imputados por el delito de Infracción a la Ley 23.737 – Comercialización de Estupefacientes.

