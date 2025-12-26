El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informó que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentará en un 21,8%

La medida se publicó en el Boletín Oficial, entrará en vigencia el 16 de enero próximo y la tarifa básica pasará a ser de 97 mil pesos para vehículos de hasta 2.500 kilos.

La última actualización para autos de 2.500 kilos figura en 79.6 mil pesos. Por ello, este aumento significa un fuerte incremento para quienes tengan el trámite pendiente.

Por su parte, el nuevo esquema establece que las motos deberán abonar 38.8 mil pesos mientras que los vehículos de más de 2.500 kilos pagarán 174.604 pesos. Para los remolques, semirremolque y acoplados de hasta 2.500 kilos, el costo será de 58.201 pesos y para los que superen ese peso, 87.302 pesos.

La tarifa básica se define como el 7% el salario básico del operario categoría 1, según el convenio vigente entre las concesionarias agrupadas en CAVEA y el sindicato SMATA.

