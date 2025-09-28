La Costa Atlántica es el destino por excelencia para vacacionar en Argentina, no solo para bonaerenses sino también para turistas de otras provincias, y tanto es así que el verano pasado mantuvo un 75% de ocupación hotelera en promedio, en lo que fue la peor temporada para el país desde la pandemia.

En lo respectivo a 2026, algunos colegios de martilleros comenzaron a difundir cuáles serán los valores de referencia para reservar en sus respectivas localidades, mientras que balnearios y propietarios particulares también están redondeando cuáles serán los precios de los alquileres en la temporada venidera.

En el caso de Mar del Plata, que es el destino más popular históricamente, para este verano una casa para cuatro personas cotiza en torno a los $120.000 por noche, similar a un hotel de tres estrellas, donde una habitación doble ronda los $130.000. Existe la posibilidad más económica de los departamentos, cuyos costos rondan los $65.000 por noche.

Además, el alquiler de carpas en balnearios parte de los $60.000 diarios, aunque puede aumentar según la playa en la que se encuentren instaladas.

Por el lado de Necochea, el alquiler de una casa para cuatro personas se mantiene en los $90.000 por noche, llegando a los $140.000 si se trata de una casa para seis. La habitación doble en un hotel intermedio cuesta $120.000 por día, y el alquiler de carpa, para toda la temporada, tiene un precio de preventa de $1.170.000.

En tanto a San Bernardo, una noche en un departamento de dos ambientes gira en torno a los $65.000, pero en Costa del Este y Costa Esmeralda los precios están dolarizados, por lo que pueden encontrarse casas para cuatro personas por alrededor de US$100 o US$300, respectivamente.

En paralelo, en Villa Gesell sucede algo similar al Partido de la Costa. Una noche en la ciudad cabecera es más económica, ya que puede conseguirse una casa para cuatro por $130.000, una habitación doble en un hotel tres estrellas por $125.000 o un departamento de dos ambientes por $60.000. Y una carpa para pasar el día en la playa cuesta desde $55.000.

Hacia las afueras están las localidades de Mar Azul o Mar de las Pampas, destinos de mayor tranquilidad aunque de estadías que pueden resultar más costosas. El primero es considerablemente más barato que el segundo y el costo de una cabaña es de $138.000 diarios. En Mar de las Pampas una cabaña cotiza $170.000, y una casa para cuatro cerca de los $200.000 por noche.

Pinamar también continúa con la tendencia de dolarizar sus precios, donde un departamento de dos ambientes cuesta US$200 por noche, mientras que un mes entero ronda los US$4000.