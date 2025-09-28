Un hombre murió ahogado en Mar Azul luego de rescatar a su hijo

La tragedia sucedió este lunes en una zona donde no hay guardavidas, cercana a la Reserva del Faro Querandí. El hombre, de 49 y oriundo de Tigre, se adentró en el mar al ver que uno de sus hijos, de 8 años, había sido atrapado por un "chupón".