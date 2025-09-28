Cuánto costará hospedarse en la Costa Atlántica durante el verano
Casas, hoteles, departamentos y carpas de playa ya publicaron sus valores de referencia para la próxima temporada.
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Un auto y una camioneta colisionaron a la altura del kilómetro 437. Un hombre murió y otra persona permanece internada en grave estado.
Ocurrió en el acceso a Mar Azul. El vehículo quedó secuestrado y los animales fueron decomisados por bromatología por desconocerse su procedencia, lo que hace que se consideren no aptos para consumo humano.
El buque abandonado por Moscuzza será el primero en sacarse del muelle 2 cuando comience el plan de desguace. Debería haberlo retirado el año pasado cuando transfirió el permiso al “José Américo”. Más allá del anuncio de Merlini, el barco todavía no tiene el plan de desguace aprobado por Prefectura.
Ignacio José Greco tenía 49 años y era fundador de una empresa naval. Desde allí lo despidieron “con admiración y respeto”. Estaba casado y tenía dos hijos.
La tragedia sucedió este lunes en una zona donde no hay guardavidas, cercana a la Reserva del Faro Querandí. El hombre, de 49 y oriundo de Tigre, se adentró en el mar al ver que uno de sus hijos, de 8 años, había sido atrapado por un "chupón".