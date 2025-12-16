Por Marcelo Gobello

En esa fecha, el 16 de diciembre de 1980, Mar del Plata fue escenario de un hecho que, con el paso del tiempo, se transformaría en uno de los hitos más singulares de su historia musical: la visita y el concierto de The Police, por entonces un trío británico en plena expansión creativa y de popularidad, pero aún lejos del estatus mítico que alcanzaría pocos meses después.

A 45 años de aquella noche, el recital ofrecido en el Teatro Radio City adquiere una dimensión que excede largamente lo musical. Fue una conjunción de audacia, intuición y trabajo silencioso, en una Argentina atravesada por tensiones políticas y culturales, y en una ciudad que, sin saberlo, asistía al paso fugaz de una banda destinada a marcar una época.

En diciembre de 1980, Sting, Andy Summers y Stewart Copeland llegaban al país (junto a camarógrafos y asistentes de la Televisión Inglesa que estaban filmando la misma) como parte de una gira sudamericana dentro de su primer gira mundial.

Los dos primeros discos, “Outlandos d’Amour” y “Reggatta de Blanc”, ya habían mostrado una propuesta distinta, donde el rock se mezclaba con el reggae, la new wave y una estética moderna que rompía con moldes establecidos. “Zenyattà Mondatta”, el disco que estaban presentando en esa gira y que llegó al número uno en los charts internacionales, confirmaba que The Police no era una moda pasajera.

Haciendo honor a contratos firmados con mucha anterioridad el trio, que estaba en pleno despegue mundial, llegó a la Argentina para brindar tres conciertos: uno en la inauguración de una discoteca en Buenos Aires, New York City (luego muy en boga en los ochentas, como lo señalara Luca Prodan en la letra de La Rubia Tarada en el primer disco de Sumo), otro en un colmado Obras (el templo del Rock de entonces en la Argentina) y una inesperada presentación en Mar del Plata.

Lamentablemente el impacto en la ciudad costera todavía era incipiente. La difusión era limitada, el acceso a sus discos irregular y la lógica de los grandes recitales internacionales aún estaba en formación. Ese contexto explica, en parte, por qué el concierto de Mar del Plata no fue multitudinario, pero sí profundamente significativo.

El concierto

La noche del 16 de diciembre de 1980, The Police subió al escenario del Teatro Radio City ante una sala que no llegó a colmar ni la mitad de su capacidad. El clima era extraño y, al mismo tiempo, eléctrico: muchos curiosos intuían que algo distinto estaba ocurriendo y los más enterados percibían que se estaba por vivir un hecho realmente histórico. La modernidad del Rock estaba por presentarse en la ciudad con una banda en pleno surgimiento y expansión que pronto marcaría un hito en la música popular contemporánea.

El repertorio incluyó temas que hoy son clásicos indiscutidos interpretados con la crudeza y la intensidad de una banda que todavía tocaba como si cada show fuera una prueba de fuego. No hubo artificios ni grandilocuencia: fue rock directo, preciso, moderno.

La fusión de punk, new wave, reggae y la gran capacidad técnica de músicos como el guitarrista Andy Summers (el más experimentado y veterano, ex integrante de bandas como los New Animals o Soft Machine), la increíble maestría percusiva de Stewart Copeland y el registro vocal y el carisma de su cantante y bajista Sting (visualmente rompedores para la época, los tres con sus cabezas platinadas) impactaron ni bien pusieron un pie en el escenario del tradicional teatro de la calle San Luis.

Con sonido de la dupla argentina de Milrud y Starc el recinto se prendió fuego desde los primeros acordes del hit Don't Stand So Close to Me. El set list fue de ensueño, con lo mejor de sus primeros tres discos y un par de sorpresas, como la versión de Fall Out, su agresivo primer simple, grabado cuando el trio todavía estaba integrado con su primer guitarrista, Henri Padovani, una rareza para atesorar.

Los temas fueron los siguientes: arrancaron con el nombrado ​Don't Stand So Close to Me al cual siguió nada menos que ​Walking on the Moon, y le siguieron ​Deathwish, ​Fall Out, ​Man in a Suitcase, ​Bring on the Night, ​De do do De da da, ​Truth hits everybody, ​Shadows in the rain, ​When the world is running down, ​The bed is too big without you, ​Driven to tears, para terminar demoledoramente con ​Message in a bottle, ​Roxanne y una versión de ​Cant stand losing you (ya con todo el público cantando y bailando) que empalmaron con el instrumental Regatta de Blanc como fin de fiesta.

Fue una hora y veinticinco de concierto a toda máquina que marcó la vida de muchos de los que asistimos, porque no se trataba de una banda consagrada que nos maravilló con sus grandes temas (como ocurrió un año después con la visita de Queen o luego con Rod Stewart), estábamos experimentando en nuestra ciudad (como si estuviéramos en Londres o Nueva York) un nuevo fenómeno en tiempo real que estaba cambiando los parámetros de la historia del Rock.

Con el paso de los años, ese concierto se transformó en una función de culto, recordada con orgullo por los cuatrocientas y pico de asistentes que estuvieron presentes. (Como risueño dato de color si hoy sumáramos todos los que aseguran haber estado presentes esa noche podríamos llenar un estadio de fútbol).

La gesta local

Nada de eso hubiera sido posible sin el trabajo previo y silencioso de la producción local. El arriesgado productor marplatense Jorge Battilana fue una figura clave para que la visita se concretara en la ciudad, convenciendo al productor nacional Daniel Grinbank (en una de su primeras grandes producciones internacionales) en bajarlos a Mar del Plata.

Junto a él, colaboraron en distintos aspectos de la producción entusiastas y desinteresados amigos como Aldo Del Arciprete, Daniel Benhayon y Raúl Islas, entre otros, ocupándose de tareas diversas que hoy pueden parecer menores, pero que en aquel contexto resultaron decisivas: logística, asistencia, contactos, difusión y resolución de problemas cotidianos que acompañan toda aventura de este tipo.

No hubo épica declamada ni luces sobre los nombres propios. Hubo trabajo, compromiso y la convicción de que Mar del Plata podía —y debía— ser parte del mapa de grandes acontecimientos musicales. La gesta para conseguir ropas de gaucho, accesorios y caballos para filmar a los músicos cabalgando como gauchos en Parque Camet (como quedó registrado para la posteridad en el DVD de la banda “The Police Around The World”, el documental de esa gira mundial) daría para otra larga nota.

La gira "Zenyatta Mondatta World Tour" tenía un objetivo adicional: filmar material exótico para un documental que se titularía “The Police Around the World”. Y fue precisamente Mar del Plata, con el Parque Camet como telón de fondo, el lugar elegido para la escena argentina.

El propio empresario Daniel Grinbank recordó que "la prioridad era la filmación en el Parque Camet". ​Fue así como, al día siguiente del show en el Radio City, el trío –compuesto por Sting, Andy Summers y Stewart Copeland– se vistieron de gauchos (con boleadoras y todo), y montaron a caballo para filmar las icónicas escenas que hoy forman parte de la película. Las imágenes de los músicos, que se divirtieron "montando a caballo", quedaron inmortalizadas como el recuerdo más pintoresco de su paso por la ciudad.

El tiempo terminó poniendo las cosas en su lugar. The Police se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo y aquel recital pasó a formar parte del patrimonio simbólico de la ciudad. Años más tarde, una placa conmemorativa en el teatro recordó oficialmente el paso del trío británico por Mar del Plata.

Hoy, a 45 años de aquella noche, el recuerdo adquiere una densidad especial, porque el concierto del 16 de diciembre de 1980 quedó inscripto en la memoria cultural de Mar del Plata como uno de esos acontecimientos que sólo el paso del tiempo termina de mensurar en su justa dimensión.

The Police tocó una sola vez en la ciudad, en un teatro que no estuvo lleno y ante un público reducido. Cuarenta y cinco años después, ese dato se transformó en una virtud: haber estado ahí fue, sin saberlo para muchos, haber asistido a la historia.