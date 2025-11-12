El nuevo formato de la Copa del Mundo, el cual se ve reflejado en la categoría que está disputando el torneo en Qatar pero también contará con 48 selecciones para los mayores en Norteamérica 2026, dispone una serie eliminatoria más: los mano a mano comienzan en 16avos de final.

Ads

Como Argentina fue el mejor seleccionado de la fase de grupos, enfrentará al peor tercero. Resultó ser México, un duelo entre países que se repitió en las últimas competiciones mundialistas de mayores, sub 20 y ahora sub 17.

El marplatense Thomás De Martis y sus compañeros tendrán el desafío de enfrentarse a un contrincante de experiencia en este tipo de certámenes, pero que no tuvo buen rendimiento en lo que va de este campeonato. El duelo será el viernes 14 de noviembre a las 11:45 (hora argentina).

Ads

Puede interesarte

Ads