La comedia fantástica Cuando el cielo se equivoca, con Aziz Ansari, Keanu Reeves y Seth Rogen, es el principal estreno de la semana en cines marplatenses. Además llegará mucho cine animado con Zoocalipsis, Las guerreras k-pop y el reestreno de El cadáver de la novia.

Cuando el cielo se equivoca dirigida por Aziz Ansari, con Aziz Ansari, Seth Rogen, Keanu Reeves.

-Esta comedia fantástica es dirigida, escrita y protagonizada por Aziz Ansari (la genial serie Master of none), un gran comediante que cayó en desgracia en tiempos del “me too” y que ahora intenta recuperar un lugar en la industria. Aquí se rodea de algunas celebridad -Keanu Reeves, Seth Rogen- para contar la historia de un ángel un poco torpe pero con buenas intenciones que asistirá a un productor de conciertos en dificultades y a un acaudalado inversor de riesgo.

Zoopocalipsis dirigida por Ricardo Curtis y Rodrigo Perez-Castro.

-En esta comedia de terror un meteorito impacta en un zoológico y libera un extraño virus que convierte a los animales en zombis viscosos y descontrolados. En medio del caos, una joven loba valiente se une a un puma salvaje recién llegado con el objetivo de revertir la transformación y restaurar el equilibrio.

Las guerreras k-pop dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang.

-De día son las integrantes de un exitosa banda de K-Pop, pero de noche dejan los escenarios para asumir su verdadera misión: combatir fuerzas sobrenaturales como cazadoras de demonios. La amenaza más reciente toma forma en Saja Boys, una boyband rival compuesta por cinco demonios disfrazados, cuyo propósito oculto pondrá a prueba el poder, la lealtad y el coraje de las tres artistas.

El cadáver de la novia (reestreno) dirigida por Tim Burton y Mike Johnson.

-Vuelve a los cines este clásico de la animación stop-motion, otro ejemplo de cómo el universo creativo de Tim Burton encuentra en este soporte un lugar donde explotar su imaginación. Aquí cuenta la historia de un hombre que coloca, por broma, un anillo de compromiso en el dedo de un cadáver. Y cómo, luego, esa mujer llega de la muerte para reclamar su lugar como prometida. Una comedia animada con toda la oscuridad habitual de Burton y también su notable humor negro, además de grancias canciones.