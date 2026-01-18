La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que durante 2025 sancionó a 7235 conductores que circulaban sin patente o con chapas adulteradas en rutas y autopistas de todo el país, una infracción grave detectada en controles viales realizados a nivel nacional.

Desde el organismo recordaron que la patente debe estar colocada de forma visible, legible y sin alteraciones, cumpliendo con las características establecidas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), ya que constituye el principal elemento de identificación del vehículo.

La normativa nacional establece que todos los vehículos, incluidos acoplados y semirremolques, deben circular con sus chapas patentes colocadas correctamente y sin ningún tipo de aditamento. En caso de no cumplir con esta exigencia o de llevar la patente en un lugar indebido, el vehículo no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.

El uso correcto de la chapa identificatoria es verificado en los controles que la ANSV realiza en todo el país, y la multa por circular sin patente puede alcanzar el $1.800.000, según la jurisdicción. Desde el organismo señalaron que esta conducta evidencia un alto grado de desapego por las normas de tránsito.

En ese marco, se recordó que el Gobierno Nacional anunció en septiembre de 2025 la regularización de la distribución de chapas patentes, tras normalizar el proceso de provisión de patentes metálicas en todo el territorio nacional.

La única excepción prevista para circular sin la patente metálica es en casos de robo, hurto, pérdida o deterioro, situaciones en las que se autoriza el uso de una patente provisoria de papel oficial por un plazo máximo de 60 días.

Además de constituir una infracción grave, circular sin dominio afecta la trazabilidad del vehículo y dificulta su identificación en siniestros viales, lo que representa un riesgo adicional para los sistemas de control. También se detectaron casos de conductores que retiran u ocultan la patente para evitar multas por exceso de velocidad, una práctica expresamente sancionada por la normativa vigente.

“Circular sin patente no es una falta menor, sino una conducta que vulnera normas básicas de convivencia vial y compromete la seguridad en el tránsito”, señalaron desde el organismo.