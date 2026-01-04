Los datos oficiales del Registro Nacional de las Personas (Renaper), difundidos por la Dirección Nacional de Población, revelan cuáles fueron los 20 nombres de bebés más elegidos en Argentina durante 2025. El relevamiento, actualizado al 1 de diciembre, muestra tendencias consolidadas en la última década, con predominio de nombres clásicos, breves y de fuerte influencia italiana.

En el grupo femenino, Isabella encabezó la lista con 6.848 registros, equivalente a 48,27 por cada mil niñas nacidas. Le siguieron Valentina (5.766 y 40,64) y Olivia (5.707 y 40,23), consolidando un podio marcado por nombres de raíz tradicional.

En el caso de los varones, Benjamín volvió a ocupar el primer lugar con 7.400 inscripciones (49,92 por mil). Completaron el podio Gael (5.963 y 40,22) y Mateo (5.872 y 39,61), confirmando la preferencia por nombres cortos y de resonancia internacional.

El informe aclara que cada nombre se contabiliza de manera individual, sin considerar combinaciones múltiples. La tasa utilizada relaciona la cantidad de inscripciones con el total de nacidos identificados durante el año, multiplicada por mil.

A partir del cuarto puesto, en niñas se destacaron Sofía (5.196 y 36,63), Jazmín (4.577 y 32,26), Victoria (4.082 y 28,77) y Martina (3.751 y 26,44). También sobresalieron Emma (3.538 y 24,94) y Emilia (3.507 y 24,72), reflejando la preferencia por nombres breves y melódicos.

En los varones, la tendencia hacia nombres de sonoridad italiana se evidenció en Valentino (4.212 y 28,41), Valentín (4.119 y 27,78) y Enzo (3.882 y 26,19). También se registró un crecimiento de nombres de raíz anglosajona como Liam (3.868 y 26,09) y Noah (3.323 y 22,42).

El Top 20 femenino se completó con Mia (3.422 y 24,12), Catalina (3.267 y 23,03), Aitana (3.231 y 22,78), Ambar (2.957 y 20,84), Franchesca (2.422 y 17,07), Zoe (2.371 y 16,71), Alma (2.338 y 16,48), Delfina (2.334 y 16,45), Luz (2.303 y 16,23) y Abigail (2.283 y 16,09).

En el listado masculino, además de los primeros puestos, se destacaron Giovanni (3.248 y 21,91), Felipe (3.171 y 21,39), Julián (3.168 y 21,37), Nicolás (3.116 y 21,02), Benicio (2.785 y 18,79), Bastian (2.584 y 17,43), Eithan (2.572 y 17,35), Lionel (2.511 y 16,94), Gabriel (2.497 y 16,84), Agustín (2.480 y 16,73) y Ezequiel (2.426 y 16,36).

El informe también destacó la presencia de variantes ortográficas o fonéticas dentro de una misma raíz -como Valentina/Valentín/Valentino o Emma/Emilia-, lo que sugiere que pequeñas modificaciones influyen en las estadísticas y consolidan tendencias familiares.

Fuente: con información de Infobae