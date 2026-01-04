Cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en Argentina durante 2025
El informe del Renaper muestra tendencias consolidadas en la última década, con predominio de nombres clásicos, breves y de fuerte influencia italiana.
El informe del Renaper muestra tendencias consolidadas en la última década, con predominio de nombres clásicos, breves y de fuerte influencia italiana.
Así surge de los nacimientos inscriptos en el Registro de las Personas de la Provincia durante el año pasado. Isabella y Benjamín fueron los más escogidos en todo el territorio bonaerense. También publicaron algunos de los nombres más excéntricos elegidos por los padres.