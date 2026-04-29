El diputado socialista Esteban Paulon repartió pochoclos durante la visita del jefe de gabinete Manuel Adorni al Congreso. Foto: Juano Tesone

La obligación de brindar su informe mensual llegó en medio de cuestionamientos por su situación patrimonial, un tema que los legisladores opositores no dejaron pasar. Apenas ingresó al recinto, comenzaron las reacciones tanto dentro del Congreso como en redes sociales.

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Uno de los episodios más llamativos lo protagonizó el diputado socialista Esteban Paulón, que repartió pochoclos entre sus pares con un delantal alusivo, en sintonía con la expectativa de una jornada “picante”. El gesto fue duramente criticado por dirigentes oficialistas, que lo consideraron una falta de respeto.

También hubo otras chicanas: el diputado Maximiliano Ferraro publicó una imagen de un antialérgico, en referencia a la supuesta “alergia al Congreso” de funcionarios que no suelen asistir a dar explicaciones. Desde la izquierda, Myriam Bregman llevó un cartel con críticas a Adorni, mientras que Nicolás del Caño cuestionó el operativo de seguridad desplegado por la presencia del presidente Javier Milei.

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En el plano discursivo, el tono también fue elevado. El diputado Juan Carlos Molina ironizó con la fecha, 29, “día del ñoqui”, y lanzó duras críticas al Gobierno. Por su parte, Miguel Pichetto advirtió sobre un “deterioro institucional” y cuestionó el clima dentro de la Cámara, al que comparó con el de una “barrabrava”.

Del lado del oficialismo, en tanto, defendieron la presencia de Adorni y apuntaron contra la oposición por sus actitudes. Legisladores libertarios destacaron el respaldo del presidente Milei y acusaron a sus adversarios de contribuir al desprestigio del Congreso.

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La sesión contó con una fuerte presencia del Ejecutivo, incluido el propio Milei, Karina Milei, ministros y asesores como Santiago Caputo. También se vio a otros dirigentes como Daniel Scioli, ubicado en uno de los palcos.

Fuente: Clarín