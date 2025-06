Tras la ratificación de la Corte Suprema de su condena por corrupción en la causa Vialidad, la ex presidente Cristina Kirchner ofreció un discurso en la puerta de la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires, ante miles de militantes. Calificó a los integrantes del máximo tribunal como “un triunvirato de impresentables” y al presidente Javier Milei como “un monigote”.

Acompañada por la ex gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y su hijo Máximo Kirchner, la ex mandataria criticó el fallo judicial y lo vinculó a un cronograma electoral. “Esta Argentina no deja de sorprendernos. El partido judicial le agrega el cepo al voto popular”, afirmó, denunciando una supuesta persecución política.

“Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes de la formalización de candidaturas en la provincia de Buenos Aires sale el fallo”, añadió, comparando la situación con las elecciones de 2019, cuando, según ella, se intentó estigmatizarla.

La ex presidente apuntó contra el poder económico, al que acusó de manipular el escenario político y mediático. “El poder económico concentrado tituló ‘la bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá’ tras el intento de magnicidio. Saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome”, sostuvo, refiriéndose a la situación económica actual, con un dólar controlado y deuda creciente: “Esto no tiene final feliz. El poder económico lo sabe”.

Cristina reafirmó su compromiso con el peronismo, destacando la necesidad de priorizar la unidad del movimiento para enfrentar los desafíos futuros. “Pienso como peronista y voy a seguir pensando de esta manera. No nos confundamos: el actual presidente está ahí porque lo votaron, pero cuando caiga, nos haremos cargo”, concluyó, llamando a la militancia a prepararse para un eventual colapso del modelo económico vigente.