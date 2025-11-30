Cris Morena fue a ver a su nieto correr en TC2000
Valentín corrió en Mendoza con la visita de su abuela
Cris Morena viajó especialmente hasta Mendoza para ver correr a su nieto Valentín Yankelevich y le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales “¡Vamos nietito lindo!”.
La reconocida productora ha manifestado públicamente su orgullo por la carrera automovilística de su nieto y recientemente se ha reportado su presencia, junto a otros familiares y amigos, en el autódromo para apoyarlo.
A diferencia de la mayoría de su familia, que se ha inclinado por la actuación o la producción, Valentín ha sido un apasionado del automovilismo desde joven y sueña con llegar a la Fórmula 1.
