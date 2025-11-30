Cris Morena viajó especialmente hasta Mendoza para ver correr a su nieto Valentín Yankelevich y le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales “¡Vamos nietito lindo!”.



La reconocida productora ha manifestado públicamente su orgullo por la carrera automovilística de su nieto y recientemente se ha reportado su presencia, junto a otros familiares y amigos, en el autódromo para apoyarlo.



A diferencia de la mayoría de su familia, que se ha inclinado por la actuación o la producción, Valentín ha sido un apasionado del automovilismo desde joven y sueña con llegar a la Fórmula 1.

