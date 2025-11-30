Cris Morena fue a ver a su nieto correr en TC2000
Valentín corrió en Mendoza con la visita de su abuela
Valentín corrió en Mendoza con la visita de su abuela
El estreno está confirmado para el 27 de marzo, y promete ser un hit para todos sus seguidores.
Susana recibirá a Cris Morena junto a sus nietos Franco y Valentín en un living muy emotivo.
Después de tres meses de promociones, este lunes 24, a las 18, la tira juvenil creada por Cris Morena vuelve a Telefe. Florencia Bertotti, su protagonista, compartió su estado emocional manifestando que "hoy con esto de la pandemia y los chicos adentro es un momento especial para volver a verla".
La emisora dio a conocer qué día de agosto desembarcará la ficción juvenil a la pantalla. La productora y la actriz realizaron una transmisión en vivo y revivieron viejas historias vinculadas a la popular tira juvenil. Enterate todo.