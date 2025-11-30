Hoy vuelve Floricienta: "Ojalá llegue a muchos corazones"

Después de tres meses de promociones, este lunes 24, a las 18, la tira juvenil creada por Cris Morena vuelve a Telefe. Florencia Bertotti, su protagonista, compartió su estado emocional manifestando que "hoy con esto de la pandemia y los chicos adentro es un momento especial para volver a verla".