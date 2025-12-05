La investigación por el homicidio de Juan Carlos Lescano, el hombre de 58 años asesinado de una puñalada el 16 de noviembre en el barrio Las Américas para robarle la moto, registró nuevos avances con un allanamiento en una vivienda y la aprehensión de un joven de 18 años, aunque el principal sospechoso continúa prófugo.

Lescano había sido atacado durante la madrugada en su vivienda de Gaboto al 10.200, donde fue herido en el tórax con un arma blanca. Sus familiares lo trasladaron inconsciente al Hospital Interzonal, donde falleció pocos minutos después pese a la atención en el shock room. Desde un primer momento, los allegados advirtieron a los investigadores que faltaba su motocicleta, lo que orientó la pesquisa hacia un posible intento de robo.

La causa, instruida por la Fiscalía N°5 a cargo de Alejandro Pellegrinelli, avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y las declaraciones de la hija de la víctima y su pareja, quienes aportaron detalles clave sobre la mecánica del ataque. Con esa información, la DDI Mar del Plata identificó a uno de los presuntos autores: un joven de 23 años, actualmente prófugo. También determinaron el domicilio donde podría hallarse el rodado sustraído.

Con orden del fiscal y aval de la Justicia de Garantías, este jueves se concretó un allanamiento en una vivienda de Jauretche al 400, también en barrio Las Américas. El operativo arrojó resultado negativo respecto del sospechoso y de la moto, pero permitió el secuestro de 12 envoltorios de cocaína (2,51 gramos), $311.000 en efectivo y nueve teléfonos celulares. En el lugar fue aprehendido el morador, un joven de 18 años, quien quedó a disposición de la Justicia y será alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.

Mientras se analiza el material secuestrado, la DDI continúa con las tareas investigativas para localizar al prófugo y esclarecer por completo el hecho, caratulado como homicidio criminis causa, figura que contempla que el crimen fue cometido para consumar u ocultar otro delito, en este caso el robo de la moto.

