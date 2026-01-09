Un hombre fue asesinado de una puñalada durante la madrugada de este viernes en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia, tras una violenta pelea entre tres personas que compartían el mismo domicilio. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Marconi, entre Primera Junta y Saavedra.

Ads

Según informaron, la víctima, identificada como Héctor Antonio Etcheverry, se encontraba junto a una pareja cuando, por motivos que aún se investigan, se produjo una discusión que fue subiendo de tono hasta derivar en una agresión fatal. En ese contexto, el hombre recibió una puñalada en el pecho y murió en el lugar.

Tras un llamado de emergencia, personal policial arribó rápidamente al domicilio y procedió a la aprehensión de un hombre y una mujer que participaron del enfrentamiento. En el lugar se secuestró un cuchillo que sería el arma utilizada en el ataque, además de prendas de vestir con manchas de sangre, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

Ads

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, quien ordenó distintas medidas de prueba y la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte. En las próximas horas se les tomará declaración indagatoria a los detenidos, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Puede interesarte

Ads