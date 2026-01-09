La investigación por el homicidio ocurrido en el barrio Bernardino Rivadavia puso el foco en los extensos antecedentes judiciales y contravencionales que registraban tanto la víctima como las dos personas detenidas, un elemento que ahora ocupa un lugar central en el expediente.

Ads

De acuerdo a los registros oficiales, la víctima, Héctor Antonio Etcheverry, contaba con antecedentes desde 2009. Entre ellos figuran una averiguación de identidad, una causa por robo automotor en grado de tentativa, hechos de desobediencia y encubrimiento, una usurpación de propiedad y reiteradas infracciones al Decreto Ley 8031/73. Además, en abril de 2024 había sido imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo, un antecedente reciente que volvió a ubicarlo en el radar judicial.

El principal imputado, un hombre de 38 años, registra un extenso prontuario que se inicia en 2012. En su historial constan causas por robo simple, robos en grado de tentativa y robo agravado, además de lesiones agravadas, coacción, amenazas y encubrimiento. También figuran tentativas de robo a comercios, atentado y resistencia a la autoridad, infracciones a la Ley 23.737 de estupefacientes y reiteradas faltas al Decreto Ley 8031/73. A esto se suman capturas activas, incluida una en el marco de una libertad condicional, y numerosas causas iniciadas durante el período de aislamiento por COVID-19 por violaciones a los artículos 205 y 239 del Código Penal.

Ads

La mujer de 46 años aprehendida en el lugar también cuenta con antecedentes judiciales, con registros desde 2009. Entre las causas que figuran en su historial se encuentran lesiones leves, lesiones en riña y reiteradas infracciones contravencionales al Decreto Ley 8031/73.

Crónica de los hechos

El crimen ocurrió durante la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada sobre calle Marconi, entre Primera Junta y Saavedra, donde las tres personas convivían. Según se informó, una discusión fue subiendo de tono hasta derivar en una agresión fatal, en la que Etcheverry recibió una puñalada en el pecho y murió en el lugar. Tras un llamado al 911, personal policial aprehendió a los dos sospechosos y secuestró un cuchillo con una hoja de aproximadamente 15 centímetros, además de prendas con manchas de sangre.

Ads

La causa quedó a cargo de la UFI N° 1, conducida por la Dra. Florencia Salas, quien dispuso la carátula de “Homicidio”, la realización de pericias exhaustivas y el traslado de los imputados que harán su declaración en las próximas horas.

Puede interesarte