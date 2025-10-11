Si bien hasta el momento las autoridades mexicanas no han revelado el móvil del crimen del modelo marplatense Federico Dorcaz, ni la identidad de los agresores, el periodista Carlos Jiménez, del medio C4 en Alerta, difundió fotografías de cuatro presuntos implicados: dos con cascos de motociclistas y los otros con gorros cubriéndoles la cabeza.

Además, en una información que se hicieron eco los medios mexicanos, compartió videos que muestran a los sujetos huyendo en las motocicletas con rumbo al Estado de México.

LOS ASESINOS de FEDE DORCAZ

En esas 3 motos q van a toda velocidad, escaparon los tipos q asesinaron al modelo y cantante argentino.

Le dieron un balazo y huyeron por calles de @AlcaldiaMHmx

No le robaron nada.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ya los buscan.



El caso #C4ENALERTA

“De acuerdo con información de Carlos Jiménez, de C4 en Alerta, hombres que viajaban en motocicletas fueron los autores de la agresión. Le dispararon sin robarle sus pertenencias, iban por él. La camioneta en la que viajaba el modelo, al parecer, era rentada”, detalló el medio Milenio.

Dorcaz no viajaba solo en el vehículo. Según Azteca Noticias, el modelo intentó descender de la camioneta, pero falleció al salir de la unidad. En su compañía iba una mujer, quien resultó herida y fue trasladada a un hospital; su identidad y el estado de sus lesiones no han sido divulgados por las autoridades. La investigación continúa para esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

El artista, quien a partir del lunes próximo debutaría en el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, viajaba en una camioneta de lujo rentada cuando fue interceptado. Aunque inicialmente se especuló con un intento de robo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) descartó esta hipótesis y confirmó que se trató de un ataque dirigido.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, informó la dependencia a través de sus redes sociales.

Fuente: con información de Laopinion.com