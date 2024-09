Luciano Olivera fue asesinado el 10 de diciembre del 2021 en la localidad de Miramar. Cerca de las 3 de la mañana el joven de 16 años jugaba a la pelota con los amigos, pero un móvil policial llegó al lugar y se desató el caos.

Según relataron los amigos de la víctima, el chico “se asustó y se fue” en moto, la policía comenzó una persecución hasta la Avenida 9 donde se efectuó un disparo que le dio en el pecho y terminó con la vida del adolescente.

Hoy la familia se reunió en las puertas de Tribunales para que la causa no quede en el olvido y exigir que se modifique la modalidad del proceso para determinar la sentencia.

“Llegar a este día es una mezcla de sentimientos porque lo primero que quiero es que salga ya la fecha de juicio para que paguen todo lo que le hicieron a mi hijo”, declaró Judith Aristegui, madre de Luciano Olivera.

En esta instancia, “lo que pedimos es que no sea un juicio por jurados, sino técnico. Luciano tenía 16 años cuando lo mataron, le quitaron todos los derechos. Que sea juzgado por jueces y no por personas que no están aptas para hacerlo”, resaltó.

La decisión se debe a que “no es gente capacitada para juzgar en un juicio. Si bien el que llevó a cabo el homicidio no tiene escapatoria porque está todo muy claro, queremos que sea técnico”, explicó.

En una recapitulación del caso, contó que “el 10 de diciembre Luciano estaba con los amigos jugando a la pelota, se hizo un llamado por ruidos molestos, acuden un móvil, inicia una repercusión, pero cuando ingresa a la avenida 9 otro patrullero intenta interceptarlo, pero no le da voz de alto”.

Según la cronología de los hechos, “se baja Maximiliano González, efectivo de la bonaerense y le dispara al pecho, fusilándolo. Después descienden tres policías más que son encubridores, hay falsos testimonios, agravantes, de todo. Están las filmaciones, testigos, la reconstrucción”.

Respecto a los otros implicados, detalló que “Nelson Albornoz está detenido y otros dos que están esperando el juicio afuera. El quinto involucrado es Alejandro Cepeda que esconde el teléfono de Maximiliano González y hace encubrimiento”.

“Lo único que queremos es justicia por Luciano, no venganza, y yo creo que va a ser una sentencia justa, pero esperamos un juicio técnico”, concluyó.