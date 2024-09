La familia de Luciano Olivera se presentó en Tribunales para pedir que se realice un juicio técnico, y no por jurados, para los policías que asesinaron al joven de 16 años oriundo de Miramar.

En ese sentido, Gregorio Dalbón, abogado de la familia, explicó que “es una audiencia preliminar a lo que sería el debate oral donde las partes dirimen las pruebas a producirse. Así que vinimos con la fiscal, y con los otros particulares damnificados a escuchar al tribunal y a la defensa para saber qué pruebas quieren utilizar en el debate”.

Asimismo, comentó que “en principio pidieron un juicio por jurados, entonces es un procedimiento totalmente diferente con el que realmente no tengo problema, está bueno que en la Argentina empiece el pueblo a decidir algunos aspectos”.

En este caso, “como es un menor de edad, no tiene chance en el caso de que haya una absolución, por ejemplo, de que ese fallo sea revisado”, remarcó.

Para justificar su posición, señaló que “es clara la ley cuando dice que el juicio por jurados puede hacerse, pero no con menores de edad. Luciano tenía 16 años cuando lo mataron, entonces si con los menores de edad vivos no puede haber juicio por jurado, debería ser inconstitucional para este caso en particular y tendría que ser técnico”.

De modo que “la idea es plantearlo para que ellos, el tribunal y los jueves, lo analicen. Sería una resolución que marcaría una jurisprudencia única en la Argentina porque los planteos que hay anteriores han sido casi todos rechazados, pero me parece que este es un caso especial porque Luciano era un menor de edad que fue asesinado por un policía” enfatizó.

Además, “cuando hay un juicio por jurados sin perjuicio de la edad del menor, con policías de Miramar con un jurado local, de Mar del Plata, el jurado puede ser realmente apretado por la policía. Sea de la bonaerense o la federal, esto no quiere decir nada en contra de la policía, pero la verdad me parece que un juicio técnico sería lo más justo para todas las partes, no solamente para la víctima, sino también el victimario”, sentenció.

Puede interesarte

Días previos al asesinato de Luciano, hubo un hecho similar en Capital Federal: “La comparación lamentable es que los dos eran menores de edad, los dos jugaban al fútbol, tenían la vida por delante y que un policía les pegó un tiro y los mató. Respecto a Lucas González, el 20 de septiembre empieza una nueva audiencia sobre el que colocó el arma adentro del auto”, declaró.

“El de Lucas González es un tema muy feo porque además de matarlo, quisieron hacerlos pasar como que eran delincuentes y lo lograron. Estuvieron una noche presos todos los chicos y Lucas estuvo muriéndose con una esposa atado en un hospital. La verdad que fue aberrante lo que hicieron, los torturaron, les faltaron el respeto, cometieron actos de racismo diciéndoles negros de mierda, situaciones de violencia institucional. Tanto en la Capital Federal con policía de la ciudad, que no eran policías, eran asesinos, y ahora con la policía bonaerense”, continuó.

A su vez, expresó que "no hay política en esto, son crímenes de violencia institucional cometidos por quienes nos tienen que cuidar. Además no toda la policía es igual, la gran mayoría es digna, son los que nos tienen que defender, no los que nos tienen que matar. En este caso a Luciano no le dieron chance de nada, venía con la moto, sacó el arma y le pegó un tiro en el pecho. Y lo mató".

“Es prácticamente un calco del de Lucas González, la muerte está filmada, se ve el chispazo, la moto que cae, cualquier defensa que va a ser estéril por parte de los defensores del asesino”, agregó.

Puede interesarte

Desde su análisis, destacó que “había muchas posibilidades, como un cerrojo, antes de bajar, sacar un arma y pegarle un tiro a alguien. Tampoco puede decir que fue sin querer. Es un policía, son profesionales que están capacitados como para usar armas, quien la saca, apunta al pecho y le pega un tiro en el corazón, es muy difícil que pueda decir que se le escapó el tiro, que fue negligente”.

“Es un asesino lisa y llanamente, y por más que vengan a pintarlo como un pobre hombre que tiene hijos y no puede estar cumpliendo una pena grave, este se merece una pena de prisión perpetua sin lugar a dudas. Sea con jurados o con juez técnico”, repitió.

En consonancia, reafirmó que “por mí, en lo personal, me gustaría que sea por jurados porque lo van a condenar a prisión perpetua, no tengo ninguna duda. Pero hay circunstancias que son técnicas y voy a seguir al ministerio fiscal con Ana Caro con quien estoy trabajando hace muchos años y vamos a seguir el planteo que no es sólo para Luciano, sino para que quede para la posteridad. Para cuando maten un menor, tengan la chance de decidir, porque cuando estás muerto, que decida una ley, creo que ahí el legislador se equivocó cuando dijo que a los menores de edad no se le puede dar juicio por jurado, ¿pero a los menores que matan?”

Entonces, “es interesante el tema desde el punto de vista legal, legislativo para que haya una nueva ley a partir de este fallo y por eso vamos a hacerlo. Pero un juzgado lo va a condenar, ya sea con un juez técnico o con ciudadanos comunes que van a entender que la policía no está para sacar una pistola y pegarte un tiro en el pecho. La policía está para cuidarte, y si ve que está haciendo algo, hay miles de situaciones de prevención que se podrían haber hecho en el caso de Luciano como en el caso de Lucas”, evidenció.

Sobre las posibles metodologías, aclaró que “lo más práctico son los sistemas de cerrojo, si hay algo que pasa cuando hay un auto, una moto en este caso, lo hubieras frenado, preguntado qué te pasa, dónde está, qué pasó, pero no sacar un arma y tirarle. No hay forma, yo lamento por los defensores, pero no hay forma de que una defensa pueda llegar a tener posibilidad de decir que esto fue sin querer o se le escapó el tiro”.

“En definitiva, cualquier situación no cometida, bajo el título de un acto doloso, porque quien saca un arma, sabe lo que tiene que hacer, si es policía sabe más todavía. Además, la perspectiva de tiro que tenía con un chico andando en una moto, pegarle un tiro en el pecho, es porque apuntó. Y quién apunta y tira, mata con dolo y eso en nuestro ordenamiento jurídico significa un homicidio agravado por el uso de arma y por ser cometido por fuerzas policiales”, concluyó.