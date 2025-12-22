La Justicia argentina ordenó la captura internacional de Tunca Kent, un ciudadano turco de 32 años, acusado de haber asesinado a su compatriota Efe Saravoglu, de 24. La medida incluye una notificación roja de Interpol y fue dispuesta tras el pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30.

Saravoglu había sido denunciado como desaparecido a fines de octubre por su familia en la Ciudad de Buenos Aires. Vivía en un departamento temporario en el barrio de Palermo y fue visto por última vez el 27 de octubre. Un mes después, su cuerpo apareció en un pastizal al costado de la Ruta 3, en Cañuelas.

Según la investigación, Kent fue la última persona que estuvo con la víctima. Las cámaras de seguridad lo registraron pasando a buscarlo en su auto y dirigiéndose hacia el sur del conurbano. Además, el celular del sospechoso impactó varias veces en antenas ubicadas cerca del lugar donde apareció el cuerpo, tanto antes como después del crimen.

El posible móvil del homicidio estaría vinculado a un conflicto personal: Saravoglu habría mantenido una relación con la pareja de Kent. De hecho, en mensajes previos enviados a conocidos, la propia víctima escribió frases como “me estoy acostando con su novia”, que ahora forman parte del expediente judicial.

Dos días después de declarar en la causa cuando aún se investigaba la desaparición, Kent vendió de urgencia el auto que usaba para trabajar como chofer de aplicaciones y viajó a Brasil, donde todavía sería buscado. En el vehículo se hallaron manchas que podrían ser sangre y que serán analizadas. Para la fiscalía, el conjunto de pruebas es contundente y justifica la búsqueda internacional del acusado.

