Tras el anuncio del Gobierno nacional acerca del regreso del crédito hipotecario, el presidente del Colegio de Martilleros local, Guillermo Rossi, aseguró que “va a hacer crecer la demanda”, aunque remarcó que “no nos tenemos que asustar, esto no va a generar un aumento de los precios”.

El referente de los martilleros destacó que desde 2019 se viene dando un aumento en la venta a partir de una baja en los precios del 20 al 30 por ciento. Si bien eso se dio en los departamentos chicos, “ahora esto se va a dar en el resto de las propiedades con la llegada de los créditos”.

En declaraciones a Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, Rossi aseguró que es “un buen momento para invertir. Para el que tiene la disponibilidad, si viene dentro del formato que se anuncia, esto va a hacer crecer la demanda. Pero no nos tenemos que asustar, esto no va a generar un aumento de los precios”.

De todos modos, el titular del Colegio de Martilleros resaltó que “el propietario tiene que aprovechar a vender, y no a enloquecer con el aumento de precios porque el mercado está tan ofrecido que no puede haber amento de precios. En eso estamos trabajando mucho, en concientizar al propietario para que no suban el precio. Estamos en un momento en el que todos tenemos que ir de la mano, nadie debe aprovecharse del otro”.

En concreto sobre los créditos, Rossi indicó que “es una muy buena noticia. Estamos en un momento diferente a cuando fueron los Créditos UVA, hay una rebaja en los precios de interés, creo que va a ser superador. Va a aumentar la oferta de los créditos en otras instituciones bancarias y esta competencia en los créditos va a ser muy buena. Y va a haber una rebaja en la tasa de interés”.

Para el representante de los martilleros esta posibilidad “también genera el interés en comprar, van a fluir los dos mercados, va a ser importante para el mercado inmobiliario de venta en aquellas propiedades que por ahí no tenían compradores. El crédito era necesario y ojalá que haya mucha oferta en el mercado de alquileres, para que el que no llegue a un crédito, que tenga una mayor oferta de alquileres”.

En este sentido, Rossi aseguró que desde el sector “estamos muy conformes” y esperan “que los créditos sean buenos, competitivos, y que ayuden a que el que quiera acceder a una vivienda pueda”.

ALQUILERES

La suspensión de la Ley de Alquileres y los cambios implementados por el Gobierno nacional en materia de contratos fueron celebrados por los martilleros como medidas que “han mejorado el mercado” inmobiliario, destacando que el aumento de la oferta “está provocando un amesetamiento en los precios” de los alquileres.

Rossi reconoció que “después de este DNU, que generó esta posibilidad de libertad en los contratos, en un primer momento nos dio un poco de miedo porque no estábamos acostumbrados a tanta libertad. Veníamos de cuatro años de un sistema bastante complejo, veníamos complicados”.

Ante este nuevo panorama, Rossi destacó que “los propietarios vieron la oportunidad de poner su propiedad en alquiler. Lentamente lo están haciendo y el mercado va mejorando, hay mayor oferta, está esta posibilidad de ajustar cada tres o cuatro meses, de hacer un contrato por dos años, nos da distintas alternativas. Hoy el mercado se está moviendo con bastante oferta, no la que quisiéramos, porque estamos de acuerdo que la Ley de Alquileres nos dejó una oferta nula”.

El titular del Colegio de Martilleros aseguró que “este aumento en la oferta está provocando un amesetamiento de los precios. No quiere decir que vayan a bajar, pero se están estabilizando. Ante la posibilidad de mudarse, el propietario va a preferir conservar el inquilino antes de pedirle un peso más en el alquiler. Esto va a ser muy bueno en el mediano plazo. En unos meses el mercado va a estar más fluido. Bienvenido este cambio que ha mejorado el mercado”.