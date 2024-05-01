Compraventa inmuebles

Créditos para la compra de casas: “Esto no va a generar un aumento de los precios”
Desde el Colegio de Martilleros celebraron la medida. Y aseguraron que “va a hacer crecer la demanda”.
Desde el Colegio de Martilleros celebraron la medida. Y aseguraron que “va a hacer crecer la demanda”.
Declaró Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la ciudad, y aseguró que las expectativas son altas al tener un dólar estable.
El dato surge de un informe del Colegio de Escribanos bonaerense. El arranque de este años sigue mostrando signos alentadores, con un aumento del 58,5% de las transacciones.
El Colegio local contabilizó que, en relación al mismo periodo del año pasado, las operaciones de escrituras cayeron en más del 50%, mientras que las hipotecas lo hicieron en más del 90%.