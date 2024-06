A solo tres meses de su estreno, "Legalmente Rubia" se queda sin Costa, quien decidió no renovar su contrato con la obra teatral. La comediante explicó que se siente agotada y no puede dar lo mejor de sí misma, diciendo: "Es muy doloroso, pero es lo que me pasó".

Ante las diversas versiones que circulaban sobre su partida, la producción emitió un comunicado confirmando que la decisión se tomó a pedido de Costa, debido a sus múltiples compromisos laborales que le impiden continuar. La obra continuará con sus funciones de miércoles a domingos y se sumarán funciones los martes a partir del 9 de julio.

Carlos Rottemberg, productor de la obra, aclaró que se están evaluando las continuidades de cada actor después de los primeros tres meses de contrato. Costa interpretó a Paulette, la manicura de Elle Woods, en el musical basado en la película protagonizada por Reese Witherspoon.

En "Intrusos", Pampito Perelló Aciar informó sobre la salida de Costa antes de la confirmación oficial, mencionando posibles problemas con la producción. Guido Záffora agregó que Costa estaba en un gran momento laboral y que su salida fue sorpresiva, destacando su responsabilidad y compromiso con la obra.