Acompañando por fragmentos del video oficial, el artista expresó la emoción que le generó este proyecto: “Otro sueño cumplido: cantar con Los Pericos y, por si fuera poco, una canción que se grabó en mi alma y que no veo la hora de compartir en vivo con todos ustedes”.

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En el mismo mensaje, Abel Pintos agradeció a los músicos por la oportunidad y destacó el vínculo artístico que los une: “Gracias ídolos/colegas por esta oportunidad. Los quiero y admiro profundamente”.

“Corazón cristal”, ya se encuentra disponible en plataformas digitales, y marca un nuevo cruce entre dos referentes de la música argentina de distintas generaciones, combinando el estilo melódico de Pintos con la impronta reggae característica de Los Pericos.

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El lanzamiento generó una rápida repercusión entre sus seguidores, quienes celebraron la colaboración y anticipan su posible interpretación en vivo como uno de los momentos destacados de los próximos shows.

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