El contexto que ofrece la Copa Argentina con equipos super profesionales enfrentando a plantes que en gran parte padecen las complicaciones del amateurismo, brindan historias cada vez más increíbles.

En este caso, a través de su cuenta de Instagram, Ezequiel Cohen, jugador de Deportivo Español que esta noche tiene que enfrentar a Gimnasia de La Plata en cancha de Quilmes, pidió un par de botines mixtos ante la probabilidad de intensas lluvias anunciadas.

El defensor, de 31 años, tiene un dato llamativo extra y es que viene de representar al país en la Kings World Cup Nations 2025 y ahora es parte del plantel de Néstor Apuzzo en el Deportivo Español. Es un hombre de ascenso, con paso por Muñiz, El Porvenir, Sportivo Barracas, Argentino de Merlo y Acassuso; pero tiene una necesidad concreta para esta noche.

Hace unas horas, publicó en sus redes sociales: "Justo hoy va a llover tanto, LPM. ¿Algún solidario que me preste unos botines mixtos US 9 y medio?". Sabiendo que es un calzado número 41 el que necesita, seguramente los terminará consiguiendo pero no es muy frecuente que un jugador que está a punto de disputar un partido oficial esta temporada, tenga que hacer este pedido.

Su paso por la Copa Potrero y por la Kings World Cup Nations, no le han servido para tener los elementos disponibles y es algo que le agrega un poco más de color a una Copa Argentina siempre competitiva y donde todos parten con las mismas oportunidades, aunque en este caso, no con los mismos botines.

Copa Argentina, no lo entenderías…