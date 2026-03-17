La Secretaría de Salud del Municipio realizará una jornada de registro de potenciales donantes de médula ósea y colecta de sangre el próximo 9 de abril, de 08:00 a 11:45, en el CEMA (Pehuajó 250), junto al Centro Regional de Hemoterapia y la organización Sé Donante.

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La iniciativa tiene como objetivo reforzar las reservas de sangre y sumar inscriptos al Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, clave para pacientes que requieren trasplantes.

Para participar como donante de sangre se debe tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud al momento de la donación. En tanto, quienes deseen inscribirse como donantes de médula ósea deben tener entre 18 y 40 años.

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La actividad es organizada junto al Centro Regional de Hemoterapia Mar del Plata y la iniciativa Sé Donante, y se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples del CEMA.

Desde la Secretaría recordaron que es requisito inscribirse previamente a través del enlace www.bit.ly/sedonante. Para más información sobre requisitos y el proceso de donación, se pueden consultar las redes sociales @Sedonante_xtodoslosmati.

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