El Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI), dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, abrió la inscripción para dos talleres virtuales de capacitación gratuitos, con cupos limitados, dirigidos a la comunidad teatral bonaerense. Las actividades se realizarán entre octubre y noviembre, a través de plataformas virtuales, y están destinadas a artistas, técnicos y trabajadores de la escena.

Los Encuentros de Formación 2025 ofrecen espacios de capacitación especializados para fortalecer las herramientas de la comunidad teatral. Los talleres, coordinados por referentes destacados, abordarán temáticas clave como la elaboración de raiders técnicos y la escritura dramatúrgica en tiempo real, fomentando el desarrollo profesional y creativo de los participantes.

“Los encuentros de formación son una oportunidad única para potenciar la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo en el ámbito teatral bonaerense. Apostamos a la capacitación como un modo de seguir fortaleciendo la cultura de nuestra provincia”, destacó Aldana Illán, directora ejecutiva del CPTI.

El primer taller, Mandame el raider, estará a cargo del técnico escénico Matías Blaiotta. Esta propuesta brindará herramientas prácticas para la confección de raiders técnicos, esenciales para producciones y salas teatrales. Se abordarán cuestiones como la elaboración de plantas de luces, el uso de softwares de diseño y los elementos imprescindibles de un raider. Las clases se dictarán los martes de 19:00 a 21:00, del 7 al 28 de octubre. La inscripción estará abierta del 16 al 30 de septiembre a través del formulario disponible en la web del Instituto Cultural.

Por su parte, La creación en lo inmediato, coordinado por la directora y dramaturga Mariela Asensio, será un taller intensivo de dramaturgia que estimulará la escritura en tiempo real a través de consignas y disparadores temáticos. Este espacio lúdico y experimental permitirá a los participantes explorar su poética personal y transformar lo cotidiano en material creativo. Las clases se realizarán los martes de 19:00 a 21:00, del 4 al 25 de noviembre, con inscripciones abiertas del 7 al 30 de octubre en el mismo sitio web.

La inscripción a ambos talleres es gratuita y se realizará, como se indicó, mediante un formulario online disponible en la web del Instituto Cultural. La selección de participantes estará a cargo de los docentes para garantizar el óptimo desarrollo de las actividades. Para más información y acceso a los formularios, visitar el sitio oficial del Instituto Cultural.