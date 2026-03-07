La Municipalidad invitó a empresas y emprendedores de Mar del Plata a participar de la 14ª edición del Sello de Buen Diseño Argentino, una distinción oficial que reconoce a productos de la industria nacional por su diseño, innovación, sostenibilidad y potencial comercial. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de marzo.

Ads

La convocatoria se impulsa a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada y busca que marcas locales puedan potenciar su visibilidad y diferenciarse mediante la calidad de sus desarrollos.

El Sello de Buen Diseño Argentino es otorgado por el Ministerio de Economía de la Nación, mediante la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y el Plan Nacional de Diseño. Su objetivo es promover la competitividad de las PyMEs y fortalecer su presencia en el mercado, impulsando el crecimiento de la industria nacional a través del diseño.

Ads

Puede interesarte

Los productos distinguidos son seleccionados por un comité evaluador integrado por 145 referentes de todo el país vinculados al desarrollo productivo desde el ámbito académico, cámaras industriales, instituciones y centros tecnológicos.

El reconocimiento contempla diversas categorías, entre ellas productos para la industria y el transporte, mobiliario y equipamiento, productos para el hogar, oficina y recreación, comunicación estratégica, indumentaria, calzado y accesorios.

Ads

Según informaron desde el municipio, más de 58 proyectos y marcas marplatenses obtuvieron esta distinción en distintas ediciones, lo que contribuyó a fortalecer su posicionamiento en el mercado local e internacional.

Puede interesarte

En la última edición, diez marcas de la ciudad recibieron el reconocimiento: Acantilados y Meer Klein y Meer en la categoría mobiliario y equipamiento; Abreu, Rupestre, Kahi Group, Kab Max y Diseños Moteros en industria y transporte; Hattori y Mantamundi en indumentaria, calzado y accesorios; y Gratín y Asaparri en hogar, oficina y recreación.

Las empresas y emprendedores interesados pueden inscribirse a través del sitio oficial del programa o solicitar información en la Dirección de Comercio e Industria mediante el correo [email protected] o de forma presencial en Dirección de Comercio e Industria (Salta 1842, 5º piso), de 08:00 a 15:00.