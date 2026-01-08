Tras una convocatoria del presidente colombiano Gustavo Petro, se realizaron protestas este miércoles en la ciudad de Cúcuta y en distintos puntos del país para rechazar declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, consideradas una amenaza a la soberanía regional.

La manifestación más simbólica tuvo lugar en el Puente Internacional Simón Bolívar, paso clave entre Colombia y Venezuela. Allí se concentraron ciudadanos colombianos y venezolanos bajo la consigna “Colombia es libre y soberana”, en una jornada que se desarrolló sin incidentes.

Durante la protesta, algunos manifestantes expresaron su apoyo al gobierno venezolano y cuestionaron las acusaciones y presiones externas. También se vieron carteles y símbolos que reivindicaron la unidad entre ambos países, en un contexto de fuerte tensión política internacional.

Uno de los momentos más llamativos fue la presencia de una persona caracterizada como Simón Bolívar, quien afirmó que la movilización buscó repudiar “todo atentado contra la soberanía de los pueblos”, sin distinción de líderes o potencias.

Las protestas en la frontera se replicaron en simultáneo en Bogotá, con una marcha central en la Plaza de Bolívar, y también en ciudades como Cali y Medellín. En la capital se destacaron mensajes de respaldo a Petro y reclamos de respeto a la institucionalidad colombiana.

Las movilizaciones se dieron luego de declaraciones de Trump que generaron un fuerte cruce diplomático y reavivaron el debate sobre el rol de Estados Unidos en la región. Desde el gobierno colombiano, el llamado fue a manifestarse “por la democracia y la soberanía”, en un escenario de creciente tensión geopolítica en América Latina.

Fuente: TN