Un total de 27 casos positivos y 49 infracciones fue el resultado de controles de alcoholemia realizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante el fin de semana largo en Pinamar. En total se fiscalizaron 1205 vehículos y se dio el caso de una graduación de 2,21 g/l de alcohol en sangre.

Ads

Además, se retuvieron 36 licencias de conducir en el marco de los operativos, que se desarrollaron tanto de día como de noche en los accesos a la ciudad y en la zona de La Frontera. El objetivo fue reforzar la seguridad vial, prevenir siniestros y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Estos controles resultan estratégicos, especialmente en el área de La Frontera, una zona de médanos y playa con alta circulación de vehículos, en particular cuatriciclos y UTV’s, que requieren fiscalización constante para garantizar una convivencia segura.

Ads

Puede interesarte

Las tareas se realizaron en coordinación con la Dirección Provincial de Fiscalización, Control del Tránsito y la Seguridad Vial, la Secretaría de Transporte, la Jefatura comunal de Pinamar y la Superintendencia de Seguridad Vial de La Costa.

Ads