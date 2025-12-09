Controles de alcoholemia en Pinamar: detectaron 27 casos positivos
Uno de ellos tuvo una graduación de 2,21 g/l de alcohol en sangre. Fueron realizados por la ANSV durante el fin de semana largo.
Uno de ellos tuvo una graduación de 2,21 g/l de alcohol en sangre. Fueron realizados por la ANSV durante el fin de semana largo.
Permanecen aislados en su domicilio y su estado de salud es bueno. Ayer se realizaron otros siete hisopados, de los cuales seis son contacto estrecho de los positivos, en tanto que el restante no tiene vínculo. Actividad permanente del Comité de Crisis.
El municipio costero analizará el nexo epidemiológico para determinar cómo se contagió el concejal y si tuvo relación con los dos agentes de seguridad que llegaron desde el AMBA.
Del total de positivos, 319 se encuentran activos y en observación, 204 ya recibieron el alta médica y hay 18 fallecidos.
El Ministerio de Salud bonaerense precisó además que 3.349 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. En el territorio bonaerense hubo 417 muertes desde la llegada de la pandemia al país.
El intendente del municipio, Esteban Sainzo, indicó que los positivos con coronavirus son trabajadores de la salud y que buscan "llegar a todos los vínculos de los infectados”.
Será este miércoles a las 11.30 en el COM. Crece la preocupación en el gobierno municipal tras aumento de casos de COVID-19 en Mar del Plata. Alarma en autoridades nacionales y provinciales