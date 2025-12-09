casos positivos

Madariaga: el marido y el hijo de la mujer contagiada dieron positivo de COVID-19

Permanecen aislados en su domicilio y su estado de salud es bueno. Ayer se realizaron otros siete hisopados, de los cuales seis son contacto estrecho de los positivos, en tanto que el restante no tiene vínculo. Actividad permanente del Comité de Crisis.