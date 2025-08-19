Los controladores aéreos, representados por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), confirmaron una serie de paros que comenzarán este viernes 22 y se extenderán hasta el sábado 30. Estas medidas de fuerza afectarán los despegues en los aeropuertos del país, en el marco de un conflicto salarial con las cámaras empresariales y el Gobierno nacional.

La decisión de ATEPSA se tomó tras no alcanzar un acuerdo en las negociaciones por un aumento salarial. El gremio, que ya había anticipado medidas similares durante las vacaciones de invierno, suspendidas por una conciliación obligatoria, reclama una recomposición salarial del 45% ante una oferta que consideran insuficiente.

El cronograma de paros, que impactará únicamente los despegues, se desarrollará de la siguiente manera: el viernes 22 y el domingo 24, las medidas se aplicarán entre las 13:00 y las 16:00, y entre las 19:00 y las 22:00. El martes 26, los horarios serán de 07:00 a 11:00 y de 14:00 a 17:00. Finalmente, el jueves 28 y el sábado 30, los paros se repetirán en los mismos horarios del viernes y domingo.

“Ya teníamos notificada la medida, pero como somos servicio público esencial pasa por muchas cuestiones. Ahora sí queda confirmada”, afirmaron desde ATEPSA. El gremio subrayó que el conflicto por mejoras salariales lleva más de diez meses sin resolución, lo que motivó la reanudación del plan de lucha.

En un comunicado oficial, ATEPSA señaló: “Habiéndose agotado los plazos establecidos en el Decreto 272/06, y habiendo nuestra organización actuado con responsabilidad institucional en cada una de las instancias administrativas y legales disponibles, informamos que continuaremos con el plan de lucha oportunamente presentado, en defensa de los derechos de los trabajadores y con el objetivo de alcanzar una justa y necesaria recomposición salarial”.

El gremio aclaró que las medidas “sólo afectan despegues de aeronaves, es decir, que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. No se recibirán ni se transmitirán planes de vuelo en los horarios publicados”. Sin embargo, se garantizarán excepciones para aeronaves en emergencia, así como para vuelos sanitarios, humanitarios, de estado o de búsqueda y salvamento.

Los pasajeros deberán estar atentos a las reprogramaciones de vuelos y consultar con las aerolíneas para evitar inconvenientes durante los días afectados.

Fuente: DIB