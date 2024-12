Otro nombre más se suma a la lista del éxodo de futbolistas que está sufriendo Alvarado en medio de una crisis institucional. Guido Vadalá es el hombre que se contabiliza como la séptima baja de cara a la temporada 2025.

Más allá de que el club no confirma oficialmente las salidas, son los propios jugadores quienes se despiden por redes sociales. En este caso, Vadalá posteó en Instagram: “Muchas gracias @clubalvaoficial por abrirme las puertas y permitirme ser parte de este gran club durante dos años ( me llevo los mejores recuerdos. Me ayudó a crecer como profesional y como persona) Dejándome muchas amistades y buena gente. Y también agradecer a la gran hinchada que tiene por el apoyo constante en todo momento”.

El delantero arribó al “Torito” en enero de 2023 y jugó dos años con la camiseta azul y blanca. En 2023 disputó 25 partidos en donde convirtió en tres ocasiones mientras que en 2024 concretó 30 presencias y convirtió en una oportunidad.

Así es como Alvarado llega a las siete bajas contabilizando las de Santiago González, Juan Manuel Lungarzo, Oscar Belinetz, Tomás Rambert, Gonzalo Lamardo y Alan Robledo. Aún el club no ha anunciado ninguna incorporación ya que primero debe resolver su problema institucional: quién integrará la próxima comisión directiva.