La Municipalidad de General Pueyrredon informa el esquema de servicios municipales para este viernes 15, día no laborable con fines turísticos por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

En materia de Salud, los Centros de Salud que permanecerán abiertos son Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y el Centro 2 (José Hernández y Magallanes). Los vecinos que quieran completar el esquema de vacunación del calendario podrán acercarse al Centro de Salud 1 de Colón y Salta de 8 a 18.

Además, habrá Guardia Odontológica el sábado y domingo en el Centro de Salud 1 de 8 a 14 y en los CAPS de Batán, Ameghino y Playas del Sur, el sábado de 8 a 14. Ante cualquier emergencia médica llamá al SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de salud mental.

La Secretaría de Seguridad prestará servicio con guardias mínimas a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal y el área de Tránsito. Ante cualquier consulta, los vecinos podrán comunicarse con Tránsito al 223 4996280 o con Defensa Civil a través de la línea 103.

Desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) se informó que la recolección de residuos domiciliaria se realizará con normalidad durante el feriado. En cuanto al servicio en los cementerios, en el Cementerio La Loma la atención al público será de 7.30 a 17.30, y la Introducción a Depósito Temporario de féretros se realizará de 9 a 12.30. El portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 7.30 a 17.30, y el de avenida Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen lo hará de 8 a 13. En el Cementerio Parque, los portones principales y los accesos a nichos y bóvedas permanecerán abiertos de 7 a 17.30. El ingreso de servicios fúnebres para sepultura, nicho y bóveda será de 9 a 12.

Obras Sanitarias mantendrá sus guardias operativas para garantizar el funcionamiento de los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Para consultas y reclamos, los vecinos podrán comunicarse por WhatsApp al 223 6948900, llamar al 0810 666 2424 o ingresar al sitio web www.osmgp.gov.ar, que estará habilitado para realizar trámites y gestiones.

Desde el área de Desarrollo Social, el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. En casos de violencia de género se podrá llamar a la línea 144, y ante situaciones de emergencia, comunicarse con el 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden contactarse a través de la opción 5 del 147, al teléfono del parador Las Américas 465 0443 o por WhatsApp al 223 5209122.

Para más información sobre los servicios municipales durante el feriado, se puede ingresar a www.mardelplata.gob.ar.