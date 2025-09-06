El Museo Casa sobre el Arroyo, también conocido como La Casa del Puente, presentó su programación de actividades gratuitas para septiembre, que incluyen visitas al parque, recorridos guiados por la casa y una actividad especial sobre el patrimonio verde: organizadas por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), se desarrollarán en la sede ubicada en Quintana 3998.

Las visitas al parque de la Casa están disponibles de lunes a viernes, de 08:30 a 14:30, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de este espacio histórico al aire libre. Esta actividad no requiere inscripción previa y es ideal para conocer el entorno natural del museo.

Los recorridos guiados con ingreso a la Casa se realizarán de lunes a viernes en horarios específicos: los lunes, miércoles y viernes a las 12:00 y 14:00, y los martes y jueves a las 10:00 y 12:00. Estos recorridos, en grupos reducidos y acompañados por un guía del museo, abarcan la totalidad de la vivienda. Es imprescindible inscribirse previamente a través del sitio web www.turismomardelplata.gob.ar, donde las inscripciones para la semana siguiente se habilitan cada viernes a partir de las 12:00.

El próximo sábado 20 el museo abrirá sus puertas de 11:00 a 15:00, con visitas guiadas y cupos limitados, también con inscripción previa en la web de Turismo Mar del Plata. Esta jornada especial permitirá a los visitantes explorar la Casa en un horario excepcional.

Además, el viernes 19 a las 10:00 se llevará a cabo la actividad Historia del patrimonio verde en el jardín histórico de La Casa sobre el Arroyo. Organizada por el Departamento de Espacios Verdes del EMSUR, esta propuesta gratuita no requiere inscripción previa y tiene una duración aproximada de una hora.

Durante el recorrido, se relatará la historia del parque y se destacarán las especies vegetales más representativas. Se recomienda llevar calzado cómodo y abrigo, ya que la actividad no incluye el ingreso a la vivienda principal.

Se aclaró que el museo permanecerá cerrado en caso de condiciones climáticas adversas. Dado que la espera para el ingreso y parte de los recorridos se realizan al aire libre, se sugiere a los visitantes llevar ropa adecuada para el clima.