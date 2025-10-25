El Museo MAR continúa ampliando su programación cultural con actividades abiertas a la comunidad. Este sábado 25 de octubre a las 15 horas, en el marco del programa Prácticas situadas, se presentará en el hall y en sala el taller de expresión corporal a cargo del Colectivo de Artes Escénicas Banal. La propuesta invita a explorar el cuerpo como lenguaje artístico y medio de creación colectiva. La participación es gratuita con inscripción previa.

Ads

Por su parte, el domingo 26 a las 18 horas se desarrollará el cierre del ciclo de cine internacional dedicado a los vampiros, con la proyección de “Nosferatu” (2024), la nueva versión del clásico dirigida por Robert Eggers.

Puede interesarte

La película, protagonizada por Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe y Bill Skarsgård, relata la historia de obsesión entre Ellen Hutter, su esposo Thomas Hutter y el vampiro que la acecha, el Conde Orlok. Se trata de una reimaginación del film expresionista mudo de 1922, con una estética visual imponente y un enfoque contemporáneo.

Ads

El rodaje se realizó principalmente en los Barrandov Studios de Praga, entre febrero y mayo de 2023, y en locaciones emblemáticas de Transilvania, la República Checa y Alemania.

Con esta programación, el Museo MAR refuerza su compromiso con la diversidad artística y la formación de públicos a través de experiencias que combinan movimiento, cine y expresión.

Ads